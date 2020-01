Governo Federal alerta para temporais em Goiás com ventos de até 100 km/h

O Governo Federal emitiu um alerta de temporais em Goiás, com ventos que podem variar de 60 a 100 km/h. A previsão aponta ainda que pode chover de 150 milímetros a 400 milímetros, “impactando severamente” o estado goiano, o Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O alerta foi publicado nesta quarta-feira (22/1).

As informações foram levantadas pelos seguintes órgãos: Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden); e Serviço Geológico Brasileiro (CPRM).

A nota conjunta dos órgãos federais apontam que “há possibilidade de ocorrerem desastres naturais como inundações, enxurradas, alagamentos, deslizamentos de terra e corridas de solo.”

Temporais em Goiás devem começar nesta quarta (22)

O documento diz ainda que a projeção é que as chuvas mais intensas comecem a cair nesta quarta-feira (22/1) e podem prosseguir até o final de semana. O detalhamento das áreas mais atingidas pelos temporais ao longo desse período será feito por meio da atualização de avisos e alertas meteorológicos.

“É importante lembrar que, dentro da mancha de impactos, há localidades que já estão sofrendo com as chuvas registradas desde a última sexta-feira (17). De acordo com o documento, as áreas com maior probabilidade de ocorrerem desastres são a região metropolitana de Belo Horizonte, a Zona da Mata Mineira e o estado do Espírito Santo”, diz o texto.

Orientações

Diante das previsões de temporais e ventos fortes, a Defesa Civil reforça as orientações para a população, em caso de alagamento: se estiver de carro, a recomendação é que opte por rotas alternativas que evitem pontos de alagamentos. Se estiver parado e o local começar a encher, o motorista e os passageiros devem deixar o veículo e seguir para local seguro.

No caso dos motociclistas, a recomendação é não tentar atravessar vias alagadas, pois podem esconder buracos que podem ocasionar a quedas e outros acidentes.

O cidadão pode acionar os serviços da Defesa Civil pelos telefones: 3524-4080, 153 ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros, caso a ocorrência seja em Goiânia.