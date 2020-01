Moradores do Morada dos Pássaros e região são homenageados durante Prefeitura em Ação

A prefeitura de Aparecida homenageou na noite desta terça-feira, 21, os moradores que ajudaram no crescimento e desenvolvimento dos bairros que compõem a região Morada dos Pássaros. Os certificados de reconhecimento pelos serviços prestados foram entregues a mais de 200 pessoas. A solenidade faz parte da programação da 22ª edição do Prefeitura em Ação, que acontece na região durante esta semana.

A solenidade foi realizada no CMEI José Vicente de Araújo, no American Park, e contou com a presença do vice-prefeito Veter Martins – que na ocasião representou o prefeito Gustavo Mendanha -, do deputado federal João Campos e vereadores João Santana, Arnaldo Leite, Willian Panda e Ataídes Neguinho. “Esse certificado não é um simples papel, mas esse gesto tem uma representatividade muito importante na vida das pessoas. É uma singela homenagem em reconhecimento aos que se dedicaram em prol do seu bairro e que colaboraram com desenvolvimento da cidade”, destacou Veter Martins.

A Olieth Antônia Camelo, 44, foi reconhecida pelas obras sociais na igreja de sua comunidade. “Eu tenho muito prazer em ajudar e servir a essa cidade que tanto amo”, disse a moradora. O senhor José Cândido Ferreira, mora na Cidade Vera Cruz I, há 29 anos. Para ele é muito gratificante ter seu trabalho reconhecido. “Não esperava por isso, ajudei muito as pessoas assim que foram chegando no meu setor, mas não esperava nada em troca. Estou muito feliz”, comemorou o aposentado.

O vereador Arnaldo Leite parabenizou os homenageados. “Gostaria de parabenizar a cada um que contribuiu com o poder público para tornar essa região da forma que é hoje. Os benefícios chegaram graças a união de esforços entre o poder legislativo, executivo e também da sociedade”, disse o líder da região, ” disse o líder da região.

Prefeitura em Ação

O mutirão de serviços de infraestrutura e urbanização teve início na segunda-feira, 20, e irá beneficiar a população dos setores Morada dos Pássaros, Cidade Vera Cruz, Jardim Itapuã, Mansões Paraíso, American Park, Parque Floresta e Bairro Cardoso. Os atendimentos diretos à população serão realizados na sexta e sábado, 24 e 25, das 8h às 14h, na na Escola Municipal Ari Caetano localizada na Avenida B, no Setor Cidade Vera Cruz.

A população será beneficiada com centenas de atendimentos gratuitos, como emissão do cartão e passaporte do idoso e da pessoa com deficiência, cadastramento do CadÚnico, emissão de alvará simplificado de uso de solo, emissão de identidade e Carteira de Trabalho e corte de cabelo. Também serão distribuídas mudas de árvores do cerrado, confecção de fotos 3×4, além de consultas de oftalmologia, odontologia, exames de ultrassonografia e eletrocardiograma, atividades recreativas para as crianças, dentre outros serviços.