PC prende idoso de 75 anos suspeito de estuprar três crianças, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia, prendeu um idoso, de 75 anos, suspeito de estuprar três crianças, em Goiânia.

O mandado de prisão preventiva contra o idoso foi cumprido pelos policiais civis da DPCA nesta terça-feira (21/1). Ele é investigado por, supostamente, abusar sexualmente de três crianças, de 4, 5 e 6 anos de idade.

Conforme informações da Polícia Civil, as crianças não têm relação de parentesco com o idoso. As vítimas eram deixadas com a esposa do suposto autor quando as mães saíam para trabalhar.

A mulher, que é cuidadora de crianças, não deve ser indiciada, pois não há provas para afirmar se ela tinha conhecimentos dos abusos cometidos.

O idoso responderá pela prática do crime de estupro de vulnerável e o inquérito, que já está em fase de conclusão, deve ser remetido esta semana ao Poder Judiciário.

Além do idoso de 75 anos suspeito de estuprar três crianças, em Goiânia, um homem é acusado de estupro contra 5 menores em Firminópolis

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prende, no último dia 3 de outubro, um homem acusado de estupro contra 5 menores, em Goiás. Ele foi preso na cidade de Firminópolis, porém os crimes foram cometidos em Americano do Brasil.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, policiais civis de Anicuns cumpriram na quinta-feira (3/10) um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 32 anos.

O indivíduo é acusado de ter praticado conjunção carnal e atos libidinosos contra 5 menores. Segundo a polícia, todas as vítimas era de convívio familiar do suspeito.

Segundo as investigações da Polícia Civil, as vítimas teriam sido abusadas em períodos diversos nos últimos oito anos, na cidade de Americano do Brasil, onde o investigado residia.

Antes de ser preso, o homem havia se mudado e passou a morar em Firminópolis, onde foi localizado e preso.