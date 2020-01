PM é baleado por colega de farda durante discussão, em Anápolis

Na tarde desta quarta-feira (22/1), um policial militar foi baleado por colega de farda durante discussão, que aconteceu na cidade de Anápolis.

Na ocasião, os dois não estavam em serviço durante a discussão. O autor do disparo fugiu do local, porém deixou a vítima no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana).

De acordo com informações de um veículo local, um Policial Militar do Estado de Goiás, identificado como Sd Edson de Souza Júnior, foi baleado no abdômen pelo companheiro de farda identificado como Sgto Samuel Holanda, em Anápolis.

Os dois que não estavam de serviço no momento do ocorrido tiveram um discussão quando Edson foi baleado. De acordo com informações de testemunhas, a discussão aconteceu devido a problemas familiares relacionados com a filha do colega de farda da vítima. Ela, que também é policial militar namora o Sd Edson.

O estado clínico do PM baleado ainda não foi divulgado. A reportagem do Dia Online tentou contato com a assessoria da corporação, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

No entanto, foi divulgado por um veículo local que a corregedoria está ciente dos fatos e tomando as devidas providências.

Além de PM baleado por colega de farda, vigilante penitenciário foi baleado por colega de trabalho

Em agosto do ano passado, um vigilante penitenciário foi baleado por um colega de trabalho, no presídio de Caldas Novas, a 170 quilômetros de Goiânia.

Os dois estavam fazendo uma “simulação” com balas de festim, e um deles teria recarregado a arma com balas letais sem perceber, atirando duas vezes contra o colega.

Conforme o delegado Rogério Moreira, da Delegacia de Caldas Novas, os dois vigilantes penitenciários são amigos e os dois disparos teriam sido acidentais.