Suspeito de roubo é preso ao se esconder em vaso de plantas, em Goiânia 

Um suspeito de roubo foi preso depois de ter invadido uma casa, roubado uma mulher e tentado se esconder atrás de um vaso de plantas. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (21/1), no Parque das Laranjeiras, em Goiânia.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para averiguar a ocorrência de um roubo a residência, na rua JA2, no Parque das Laranjeiras. Após o roubo, o suspeito fugiu desesperadamente pela rua, o que chamou atenção das viaturas que seguiam para a o local da ocorrência.

O suspeito ainda tentou se esconder atrás de um vaso de plantas, mas acabou preso. Ainda conforme a corporação, ele estava muito alterado e precisou ser algemado. Com ele, os PM recuperaram uma bolsa e R$ 110 em dinheiro.

Durante a abordagem, a vítima entrou em contato com os policiais pelo telefone funcional informando que havia sido roubada em casa e que o suspeito agiu com muita violência. A mulher foi até o local e reconheceu o homem como autor do crime e ainda reconheceu a bolsa levada pelo criminoso.

Com base nas informações, o suspeito foi preso em flagrante por roubo. Todos os envolvidos foram levados à Central de Flagrantes, para as providências cabíveis.

No último dia 9, durante um patrulhamento realizado na Avenida Independência no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, uma equipe do 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM) se deparou com vários populares que haviam se juntado e estavam denunciando um roubo ocorrido dentro de um ônibus do transporte coletivo. Os passageiros descreveram o suspeito e apontaram o caminho usado pelo homem para fugir, após a prática do crime. Ele foi encontrado escondido atrás de uma árvore, no Jardim Riviera.

Após ouvir os passageiros e coletar informações a respeito do crime, os policiais se deslocaram em diligência no sentido do Jardim Riviera até a Rua Jornalista Otoniel Cunha. Durante averiguação pela região, os policiais encontraram o suspeito descrito pelos populares escondido atrás de uma árvore, na tentativa de despistar a equipe policial.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi abordado e revistado. Com ele, os policiais encontraram três aparelhos celulares e uma gargantilha de prata. Além disso, o homem portava também um simulacro de arma de fogo, objeto que teria sido usado para executar o roubo no ônibus do transporte coletivo.

O suspeito do crime foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde, posteriormente, as vítimas e testemunhas que haviam se juntado para denunciar o crime aos policiais compareceram. Na Delegacia de Polícia o delegado de plantão ratificou a ordem de prisão feita pela equipe. O homem foi autuado pelo crime de roubo, tipificado no artigo 157. Ele ficou à disposição da autoridade competente