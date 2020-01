Trio é preso por furto de combustível em Quirinópolis

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, na tarde desta terça-feira (21/1), três homens por furto de combustível, em Quirinópolis, a 292 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, o furto de combustível aconteceu quando o trio abordou um caminhão tanque, com placas de Brasília (DF), durante seu carregamento.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na tarde de ontem (21/1), uma equipe da 2ª CIPMRV e 12ª CIPM, após uma solicitação compareceram ao Posto da Usina SJC, na cidade de Quirinópolis, onde aconteceu um furto de combustível.

Ainda segundo a Polícia Militar, no local após averiguações as equipes de policiais constataram o furto do combustível realizado por três homens durante o carregamento do produto em um caminhão tanque com placa de Brasília.

De acordo com a corporação, os autores e o produto de furto foram apresentados na Delegacia de Polícia de Quirinópolis para os procedimentos legais cabíveis.

Além de trio preso por furto de combustível, homem foi preso pela segunda vez por vender combustível ilegalmente

Em dezembro do ano passado, a Polícia Civil do Estado de Goiá (PCGO) prendeu pela segunda vez um homem por venda clandestina de combustível, em Goiânia.

Segundo a corporação, os motoristas de caminhão-tanque, mediante abuso de confiança, furtavam o produto inflamável transportado por eles e vendiam para o acusado, Ricardo Silva.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a prisão aconteceu por meio das equipes da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), que cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor de Ricardo Silva Guedes.

Segundo informações da corporação, o mandado de prisão foi solicitado pela Decon, pois esta é a segunda vez que o preso pratica o crime previsto no artigo 1º, I da lei 8.176/91.

Ricardo Silva foi solto por meio audiência de custódia, motivada por sua prisão em flagrante em 16 de outubro deste ano.