Vídeo mostra ônibus coletivo tentando passar por ponte alagada, em Goiânia

Um vídeo gravado por populares mostra o momento em que o motorista de um ônibus do transporte coletivo de Goiânia tenta passar em uma ponte alagada. O caso ocorreu na Avenida Gabriel Henrique, no Residencial Goiânia Viva, no início da noite desta terça-feira (21/1).

Nas imagens é possível ver vários condutores, que não arriscaram passar pela via, parados próximos a ponte. Eles sinalizaram ao motorista do ônibus sobre o risco, mas mesmo assim ele continuou. Além disso, os passageiros também gritaram para que o motorista não tentasse fazer a travessia.

Ao ver que não daria para atravessar toda a ponte, o motorista do ônibus retorna de marcha à ré para a parte menos alagada da avenida. No vídeo, repercutido nas redes sociais, os populares chamam o motorista do ônibus de “irresponsável”, uma vez que ele colocou a vida dos passageiros em risco. Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s6d96ddd79424ddd71ef3f615e5982f65′]

Vídeo que mostra ônibus coletivo tentando passar por ponte alagada, em Goiânia, é apurado

Em nota enviada ao O Dia Online, a RedeMob Consórcio informou que instaurou um processo administrativo interno para apurar o ocorrido. Leia na íntegra:

Devido às fortes chuvas ocorridas em Goiânia na última terça-feira (22/01), a ponte da Avenida Gabriel Henrique Araújo, no Residencial Goiânia Viva, foi parcialmente interditada por questões de segurança, diante do risco de alagamento e a presença de erosões na área. Nestas condições, as linhas passantes 614 e 932 sofreram desvio de rota, os motoristas foram avisados pela Central de Controle Operacional (CCO) e os pontos de ônibus 2954, 2818, 2819, 2820, 2827, 2828 e 2829 ficaram temporariamente sem atendimento. A Concessionária do serviço já recebeu o vídeo que evidencia o motorista do ônibus tentando transpor a enchente. A Concessionária já instaurou um processo administrativo interno, onde o motorista será ouvido e as medidas disciplinares cabíveis serão imediatamente aplicadas.

Forte chuva deixa ponte alagada, em Goiânia

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia (SEINFRA) informou que nesta quarta-feira (22/1), uma equipe operacional trabalha na Avenida Gabriel Henrique. Com a chuva de ontem (21) o Córrego transbordou e levou parte do muro de proteção da ponte.

Além da ponte alagada no Residencial Goiânia Viva, a forte chuva ocorrida nesta terça-feira (21/1), causou estragos e transbordamentos em duas outras pontes na capital. No setor Recreio Panorama, na capital, o Córrego Caveirinha transbordou e a ponte que fica sobre ele foi arrancada e arrastada pela água. No Bairro Goiá, o Córrego Taquaral também transbordou e parte da ponte, localizada na Avenida Padre Monte, também foi levada.

Medidas emergenciais

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia (SEINFRA) informou que equipes já foram aos locais e tomaram as medidas emergenciais.

Sobre a ponte do Córrego Caveirinha, a pasta informou que está providenciando uma licitação emergencial para a construção de uma nova estrutura. Com relação à ponte da Avenida Padre Monte, no Bairro Goiá, o local foi sinalizado e a secretaria fará um diagnóstico para tomar as devidas providências

E em relação ao alagamento da Avenida Central, que liga o Jardim Nova Esperança ao Setor Finsocial, a Seinfra fará também um diagnóstico para ver se há necessidade de ampliação da rede.