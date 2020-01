Aparecida oferece mais de 120 serviços gratuitos em mutirão nesta sexta e sábado

Mais de 120 tipos de serviços serão prestados gratuitamente à população de Aparecida nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, das 8h às 14h, na Escola Municipal Ari Caetano, localizada na Avenida B, no setor Cidade Vera Cruz. Os atendimentos ocorrerão dentro do programa Prefeitura em Ação e beneficiarão também os moradores dos bairros Morada dos Pássaros, Jardim Itapuã, Mansões Paraíso, American Park, Parque Floresta e Bairro Cardoso.

Serão disponibilizados exames oftalmológicos, emissão de documentos como Carteira de Identidade, Passaporte e Cartão do Idoso, ultrassonografia para gestantes, atendimento odontológico, encaminhamento ao mercado de trabalho através do Sine, doação de mudas, assistência jurídica, foto 3×4, orientações nutricionais, atividades culturais e outras.

A organização do Prefeitura em Ação orienta os interessados a chegar mais cedo ao local do evento porque alguns atendimentos, como emissão de documentos e consultas odontológicas, são realizados mediante disponibilidade de vagas e distribuição de senhas. A Prefeitura de Aparecida espera fazer mais de 35 mil atendimentos neste fim de semana.

“Na semana do Prefeitura em Ação, nosso gabinete se torna itinerante, percorrendo os bairros que recebem os serviços. Assim, conseguimos ouvir de perto as reivindicações da população. Essa proximidade contribui para que possamos estabelecer prioridades para os bairros”, explica o prefeito Gustavo Mendanha.

Melhorias nos bairros

Desde a última segunda-feira, 20, as equipes da Prefeitura de Aparecida estão realizando diversas melhorias na região do Morada dos Pássaros. Os profissionais executam serviços de limpeza, conservação e saúde, como roçagem dos lotes, recapeamento, tapa buracos, sinalização de trânsito, troca de lâmpadas, reforma de meio-fio e ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Nesta semana, a Prefeitura de Aparecida também entregou certificados que reconhecem a dedicação de moradores pioneiros, comerciantes e líderes comunitários que ajudaram no crescimento e desenvolvimento dos bairros no entorno do Morada dos Pássaros.