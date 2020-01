Em casa, mulher é encontrada morta nua em cima da cama, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada, durante a noite desta quarta-feira (22/1), para atender uma ocorrência de uma possível homicídio, no Setor Central, em Goiânia.

Conforme informações preliminares, uma mulher, de 50 anos de idade, foi encontrada morta e nua em cima de uma cama, na própria casa.

De acordo com suspeitas da Polícia Militar, a mulher pode ter sido vítima de estupro. Vizinhos da mulher afirmaram que, por volta de 17h30, ouviram gritos da mulher.

Além disso, em conversas com familiares da vítima, eles relataram que a mulher sofria constantes ameaças do ex-marido. Ela foi encontrada morta em casa.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada para fazer a perícia no local e apurar a causa da morte. O caso segue sendo investigado pela polícia.

Além da mulher encontrada morta nua em cima da cama, idosa de 63 anos também foi encontrada seminua com sinais de estupro, em Goiânia

Uma idosa, de 63 anos, foi encontrada seminua com sinais de estupro, durante a noite do último dia 2 de janeiro, no Setor Fama, em Goiânia.

Conforme informações, a mulher estava correndo seminua e sangrando pelas partes genitais. Ao ser questionada, ela não soube dizer o nome, mas relatou que sentia dores.

Diante dos fatos, ela foi encaminhada para o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), para receber atendimento médico.

Até o momento que a idosa foi levada para a unidade de saúde nenhum parente havia sido localizado. O caso segue sendo investigado para identificar o autor e as circunstâncias do crime.

Em outro caso, travesti foi achada morta dentro de casa, também na capital

Uma travesti, de 48 anos, foi encontrada morta no último dia 7 de outubro, no Jardim América em Goiânia. Ela estava com marcas de agressões pelo corpo, o que pode indicar uma briga com os criminosos.

As testemunhas relataram que Rony estava em casa, um barracão nos fundos da casa mãe, com dois amigos na noite anterior. No local, os móveis estavam revirados.

O corpo de Rony Gonçalves, de 48 anos, estava nu e coberto por um lençol. Ele foi encontrado por familiares, que estranharam por ele não ter acordado e não atender o celular.

Além do crime, os pertences da vítima também foram levados, como celular e carteira. Rony teria recebido a quantia de R$ 35 mil pela venda de uma fazenda, mas ainda não é possível saber se há ligação com o crime.