Filhote fica soterrado após ser levado para buraco durante chuva, em Cristalina

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado, na manhã desta quinta-feira (23/1), para atender uma ocorrência de salvamento de animais, onde um filhote ficou soterrado após ser levado para um buraco durante chuva, em Cristalina.

Conforme informações dos militares, quando chegaram no local a solicitante informou que a cadela teria levado os filhos para dentro de um buraco para protegê-los da chuva.

Entretanto, quando a cadela saiu do buraco a mulher percebeu que faltava um filhote. Quando verificou constatou que o bichinho acabou ficando soterrado.

A equipe de bombeiros militares, utilizando técnicas de busca e salvamento, resgatou o filhote, sem ferimentos, e deixou aos cuidados da dona dos animais.

Além do filhote que ficou soterrado após ser levado para buraco durante chuva, em Cristalina, um cachorro sumiu e foi encontrado depois de três dias em buraco, em Caldas Novas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, no último dia 16 de janeiro, para uma ocorrência de salvamento de animal, em Caldas Novas, a cerca de 170 quilômetros da Capital.

Conforme informações dos militares que participaram da ocorrência, o dona do animal já estava o procurando há três dias, mas não encontrava.

Diante disso, após procurar pela região, encontrou o cachorro dentro de um buraco de aproximadamente três metros de profundidade.

Uma guarnição do CBMGO foi acionada, via 193, e compareceu ao local para fazer o resgate do animal, que estava sumido a três dias.

Com técnicas de salvamento terrestre, os militares resgataram o animal, que não apresentava ferimentos e ficou aos cuidados da dona.

Em outro caso, um filhote de cachorro também caiu em uma cisterna, em Goianira

Um filhote de cachorro foi resgatado, no último dia 29 de novembro, em uma cisterna desativada no Setor Triunfo III, em Goianira, região metropolitana de Goiânia.

No local, a guarnição utilizou técnicas de salvamento terrestre para efetuar o resgate do cachorro, que estava em uma cisterna com aproximadamente 10 metros de profundidade.

O animal foi resgatado com vida e entregue aos cuidados de seu dono.