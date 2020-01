Força-tarefa apreende 159 motocicletas com irregularidades, em Goiás

Uma força-tarefa apreendeu, nesta quarta-feira (22/1), 159 motocicletas com irregularidades, em Goiás. A ação foi batizada como “Operação Duas Rodas” e foi deflagrada durante a manhã de ontem.

A operação foi uma ação realizada pela Gerência de Ação Integrada do Detran-GO, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com o apoio de 40 militares, 20 policiais civis e seis policias da Polícia Técnico Científica.

A fiscalização foi realizada em quinze empresas de Goiânia, onde em todas foram encontradas algum tipo de irregularidade. As motocicletas apreendidas estão em desacordo com a Lei do Desmonte. A apreensão e prensagem de peças automotivas usadas cuja origem não possa ser comprovada pelo proprietário é prevista em lei.

No total, 14 empresas foram autuadas pelo Detran-GO, 432 motocicletas foram vistoriadas e, dessas, 159 foram apreendidas. Ainda, 137 destas motocicletas são sucatas que estavam em circulação, 19 com suspeita de adulteração e três provenientes de crimes.

Os responsáveis foram notificados e vão responder processos administrativos instaurados pelo Detran-GO. Será permitido ao proprietário reaver a motocicleta, mas deverá comprovar a regularidade junto à leiloeira.

Além das 159 motocicletas com irregularidades, um deficiente visual foi flagrado pilotando motocicleta na BR-452, em Goiás

Um deficiente visual foi flagrado, no último dia 7 de outubro, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pilotando uma motocicleta na BR-452, em Itumbiara, na região Sul do Estado.

De acordo com a PRF, uma equipe estava em patrulhamento, próximo ao povoado do Sarandi, quando percebeu que um motociclista tentou fugir do bloqueio policial. Diante disso, a polícia começou o acompanhamento do suspeito.

Ao ser abordado, os policiais constatam que o motociclista, de 41 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas trabalhava como mototaxista. Questionado pelos agentes, ele disse que não tinha CNH pois era deficiente visual e só enxergava de um olho.

Além de não ter licença para pilotar, a motocicleta estava com a documentação vencida e com o lacre da placa rompido. Ela foi apreendida e encaminhada para o pátio da PRF.