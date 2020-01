Frentista morre atropelado ao ajudar vítimas de acidente na BR-020, em Goiás

Um frentista morreu depois de ser atropelado por uma carreta na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. No momento do ocorrido, ele tentava ajudar vítimas de um outro acidente envolvendo um carro e uma ambulância. A tragédia ocorreu na noite desta quarta-feira (22/1).

A vítima, identificada como Vilevaldo Souza Silva, de 39 anos, trabalhava em um posto de combustível às margens da rodovia. Ao presenciar um acidente entre um carro de passeio e uma ambulância, ele correu até o local para tentar ajudar as vítimas. No momento em que fazia a sinalização com os cones na pista ele foi atropelado por uma carreta.

Frentista atropelado ao ajudar vítimas de acidente, na BR-020, chegou a ser socorrido pelo SAMU

Vavá, como o frentista era conhecido, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), levado ao Hospital Municipal de Formosa. O frentista não resistiu aos ferimentos graves e morreu na unidade de saúde, momentos após dar entrada.

Informações preliminares apontam que o carro de passeio, envolvido no primeiro acidente, estava no posto de combustível e entrou repentinamente na rodovia. O motorista da ambulância, que seguia sentindo Formosa/Minas Gerais, não conseguiu desviar, bateu no carro e capotou.

Este primeiro acidente deixou uma pessoas ferida. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital da cidade com um corte profundo na perna.

Jovem morre ao ajudar vítimas de acidente na BR-060

Em dezembro de 2019, um caso semelhante ocorreu na BR-060, em Santo Antônio do Descoberto. Um jovem morreu atropelado enquanto ajudava vítimas de outro acidente. Um idoso também morreu. Na ocasião, as vítimas estavam no canteiro central da via, após o idoso, de 65 anos, se envolver em outro acidente; o jovem, de 22, estava no local para prestar ajuda.

No momento do acidente várias pessoas passavam pela rodovia. O motorista de um caminhão, que registrava a movimentação no local devido a primeiro batida com o carro do idoso, flagrou o exato momento em que outro carro derrapa na pista molhada e atinge as pessoas que estão no canteiro central da BR-060.

Após o acidente, o motorista do veículo que bateu no jovem e no idoso foi preso no momento em que recebia os primeiros socorros no Hospital Regional de Alexânia. Ele foi atendido, recebeu alta e depois encaminhado ao Presídio de Santo Antônio do Descoberto. Ele teve a prisão revogada pela Justiça.