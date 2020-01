Marido é preso após empurrar mulher de carro em movimento, em Formosa

Um homem foi preso em flagrante depois de empurrar a mulher do carro em movimento durante uma discussão. O caso ocorreu nesta quarta-feira (22/1), em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Ao ser socorrida, a vítima, de 34 anos, informou que o marido também estava armado.

A equipe da Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de violência doméstica na Rua Visconde de Porto Seguro, no Centro da cidade. No local, os PMs se depararam com uma mulher machucada, que relatou ter sido empurrada do carro em movimento pelo próprio marido, um homem de 45 anos.

Marido foi preso em casa após empurrar mulher de carro em movimento, em Formosa

Após o ocorrido, o marido da mulher fugiu. Ele dirigia uma caminhonete Amarok de cor cinza. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Municipal de Formosa, onde passou avaliação médica, que não constatou ferimentos graves.

Com base nas informações repassadas pela vítima, o homem, de 45 anos, foi localizado em uma casa e preso. Após a prisão do marido, a mulher foi levada em casa por outra equipe da Polícia Militar. Durante buscas na residência, os PMs apreenderam 46 munições calibre 380.

O homem foi autuado em flagrante. O caso encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde será investigado.

Formosa registra mais dois casos de violência doméstica

Também nesta quarta-feira (22/1), a Polícia militar atendeu mais duas ocorrências de violência doméstica em Formosa. Em um dos casos, uma adolescente de 15 anos acionou a PM relatando ter sido agredida pelo namorado, também adolescente, de 16 anos.

De acordo com a ocorrência, a jovem estava na casa do namorado quando começaram a discutir e em meio ao desentendimento, ele passou a esganá-la. A adolescente conseguiu se soltar e fugir. Momentos depois ela retornou ao local para buscar seus pertences, que ele havia jogado na rua, e foi novamente agredida com tapas. O caso ocorreu no setor Pampulha. O adolescente agressor foi apreendido.

Em outro caso, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de discussão entre pai e filho. Durante a briga, o filho, de 17 anos, após levar um soco, acabou atingindo o pai, de 48 anos, com um banco de madeira. A mãe do menor relatou que está separada do ex-marido e durante uma discussão ele tentou agredi-la e o filho entrou no meio para defendê-la. Todos os envolvidos foram encaminhados para Delegacia de Formosa.