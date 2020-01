Patinetes elétricas e bicicletas são retiradas das ruas de Goiânia

As patinetes elétricas e bicicletas da empresa Grow (criada na junção da Yellow e Grin) foram retiradas das ruas de Goiânia, após quase um ano de circulação na capital. Segundo o comunicado da empresa, as bicicletas foram retiradas momentaneamente, mas ainda não têm data para voltarem a circular na cidade. Assim, por enquanto, Goiânia conta apenas com as bicicletas compartilhadas do sistema GynDebike, um projeto da Prefeitura de Goiânia, a Unimed e as empresas Serttel e Mobilicidade.

Ainda segundo o comunicado da Grow, apenas São Paulo (SP), Rio de Janeiro e Curitiba (PR) continuarão tendo patinetes elétricas para aluguel. Assim, nestas cidades as bicicletas também foram recolhidas para que ‘sejam submetidas a um processo de checagem e verificação das condições de operação e segurança”. Ademais, a empresa afirma estar em busca de parcerias públicas e privadas ‘para fortalecer e expandir sua operação’.

Dessa forma, de acordo com a Grow, as medidas fazem parte de um processo de reestruturação da empresa.”A decisão foi tomada para que a companhia promova um ajuste operacional e continue prestando serviços de forma estável, eficiente e segura”, afirma o comunicado.

Segundo o CEO da empresa, Jonathan Lewy, o mercado de microbilidade é fundamental para revolucionar a forma como as pessoas se locomovem nas cidades. Assim, diz continuar acreditando que esse mercado tem espaço para crescer na região da América Latina.PA

“Planejar essa reestruturação nos colocou diante de decisões difíceis, porém necessárias para aperfeiçoar a oferta de nossos serviços e consolidar a nossa atuação na América Latina”, disse

Bicicletas e patinetes elétricas retiradas de outra cidades

Além de Goiânia, outros 13 municípios também não possuem mais patinetes elétricas da empresa para aluguel. São eles: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Florianópolis (SC) e Guarapari (ES). Além disso, Porto Alegre (RS), Santos (SP), São Vicente (SP), São José dos Campos (SP), São José (SC), Torres (RS), Vitória (ES) e Vila Velha (ES).

Questionada especificamente sobre os motivos da retirada das patinetes elétricas e bicicletas em Goiânia, a empresa afirmou que estava se “posicionando somente por nota no momento”.