Prefeitura de Goiânia conclui revitalização de praça no Setor Grajaú

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), concluiu a revitalização da Praça localizada na Rua G-17, no setor Grajaú.

Um centro de convivência com academia ao livre foi instalado. Árvores nativas, canteiros com flores e gramas compõem a nova ornamentação do espaço. Já a pista de caminhada passou por reparos, as lixeiras substituídas e novos bancos alojados. O objetivo da administração é proporcionar mais qualidade de vida aos moradores do setor e região.

Esta é a 286ª praça pública revitalizada pela Prefeitura de Goiânia em todas as regiões da cidade, nesta gestão. Em todos os espaços, o trabalho foi executado pela Comurg e inclui serviços de infraestrutura e paisagismo.

De acordo com o presidente da Companhia, Aristóteles de Paula, este trabalho visa resgatar o convívio social nas áreas verdes e públicas da capital, bem como incentivar o convívio entre os moradores e estimular a prática de exercícios físicos e a ocupação dos espaços de uso coletivo.