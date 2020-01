Preso homem considerado um dos maiores furtadores de estepes de Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), efetuou a prisão de um homem considerado um dos maiores furtadores de estepes de Goiânia.

O mandado de prisão foi cumprido nesta quinta-feira (23/1) em desfavor do homem que ainda é apontado por vários furtos de acessórios veiculares e objetos deixados no interior de veículos.

Conforme as investigações, o suspeito teria cometido pelo menos 19 ações criminosas em veículos de vítimas, nas regiões do Setor Universitário, Santa Genoveva, entre outros.

Além disso, ainda foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao investigado. Durante a ação foram apreendidos diversos pneus de estepe, aparelhos de som e objetos pessoais de vítimas.

As investigações ainda apontam que um veículo foi adquirido com a venda dos objetos furtados, bem como as ferramentas utilizadas nos crimes.

O homem foi preso e será indiciado pela prática de 19 crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Além do homem preso considerado um dos maiores furtadores de estepes de Goiânia, outros dois foram presos por roubar estepes de caminhonetes em Rio Verde

Dois homens foram presos, no último dia 25 de outubro, suspeitos de furtar estepes de caminhonetes, em Rio Verde, a 233 quilômetros de Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os homens não respeitam um ordem de parada e acabaram presos na Br-060, km 390, no município de Rio Verde.

Após interceptar o veículo os agentes encontraram diversos pneus de caminhonete e ferramentas que serviam para cometer o crime.

Durante entrevista policial, os homens informaram que tinham acabado de cometer o furto dos pneus que foram encontrados dentro do carro.

Os dois foram presos e, após procedimentos legais, foram encaminhados para o presídio, onde estão à disposição do Poder Judiciário.

Este tipo de crime tem sido uma prática recorrente no município de Rio Verde, o que tem gerado insegurança para a população da cidade.