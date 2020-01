Preso suspeito de esquartejar ex e esconder corpo em freezer, em Águas Lindas

Foi preso na madrugada desta quinta-feira (23/1) o homem suspeito de matar uma adolescente de 17 anos, esquartejar e esconder o corpo em freezer, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O suspeito, que é ex-namorado da vítima, foi encontrado em um município no interior da Bahia.

O corpo da vítima, identificada como Ketley Estefany Silva Nascimento, de 17 anos, foi encontrado na tarde dia 20 deste mês. Ela residia em Águas Lindas de Goiás há pouco tempo, e era natural de Paratinga, na Bahia. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.

Conforme informações, o indiciado, que já teve um relacionamento amoroso com Ketley, foi encontrado após rastreamento do serviço de inteligência da Polícia Civil. De acordo com o delegado regional da Polícia Civil de Águas Lindas de Goiás, Cleber Junio Martins, para encontrar o suspeito foi feito um estudo da vida dele, onde foi descoberto onde onde ele nasceu. A partir daí, a políxia começou a investigá-lo. “Conseguimos identificar que ele havia se hospedado em uma pousada em Planaltina de Goiás e, de lá, seguiu para a Bahia, onde foi detido”, explica o delegado.

Suspeito de esquartejar ex-namorada e esconder corpo em freezer, em Águas Lindas de Goiás, confessou que matou por ciúmes

Ainda segundo o delegado, ao ser preso, o homem confessou que matou Ketley por ciúmes após encontrar mensagens em seu celular. “Ele afirma que cometeu o assassinato por ciúmes. Alega que encontrou mensagens de supostas traições no celular da adolescente”, ressalta o delegado regional.

O crime foi cometido no último domingo (19/1) e corpo foi encontrado no dia seguinte. O pai do suspeito, que foi quem encontrou o corpo, foi até a Central de Flagrantes da cidade e informou que seu filho havia matado a ex, esquartejado o corpo e o colocado dentro do freezer de casa. Desde então, o suspeito estava foragido.

Conforme apurado, a vítima, que era natural da Bahia, morou em Cidade Ocidental, em Goiás, voltou para a Bahia para ficar com a mãe e retornou para Goiás em seguida.