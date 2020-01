Após agredir esposa, homem tenta atacar equipe policial, em Rio Verde

Em atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, os militares foram surpreendidos com um agressor que tentou atacar a equipe policial, no bairro Primavera, em Rio Verde.

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada nesta quinta-feira (23/1) e quando chegou ao local avistou uma aglomeração de pessoas, com o suposto autor da violência doméstica muito alterado.

Ao tentar conversar com a vítima, o homem, aparentemente embrigado, tentou impedir os policiais e afirmou que, se tentassem prendê-lo, “quebraria o pau”, pois não tem medo de polícia. Ele ainda tentou pegar a arma de uma militar.

Como o homem tentou atacar a equipe policial após agredir esposa, em Rio Verde

Após conversar com a vítima, ela informou que realmente foi agredida e que queria representar pela prisão do autor. Diante disso, os militares deram voz de prisão ao homem, que resistiu.

Conforme informações da PM, o homem disse que não ia ser preso e iniciou uma possível fuga. Ele então tentou enfrentar o policial e desferiu um chute no joelho do militar, além de tentar dar um soco no rosto.

Diante disso, na tentativa de cessar as agressões, o policial efetuou um disparo que pegou de raspão na perna do agressor. Não satisfeito, ele ainda atacou outra policial, tentando pegar sua arma.

Para impedi-lo, a soldado da PM efetuou um disparo no braço direito do autor, que caiu e parou com as agressões. A equipe policial solicitou socorro para atender o homem.

Quando chegou ao local, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) prestou os primeiros socorros e conduziu o homem para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

O homem então foi conduzido para a 8ª Delegacia Regional de Polícia para as devidas providências. Ele deve responder por violência doméstica, resistência e desacato.