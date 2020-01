CCJ analisa conceder título de cidadão goiano a Luciano Hang, dono da Havan

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) analisa o projeto de lei que concede o Título de Cidadão Goiano ao empresa Luciano Hang, dono da redes de lojas de departamentos Havan. Segundo a justificativa, a homenagem é justa porque o empresário “faz muito por Goiás e ao País.”

O deputado Delegado Humberto Teófilo (PSL), autor do projeto de lei, confia que o processo será aprovado por unanimidade pelos colegas parlamentares. O Título de Cidadão Goiano é dado às personalidades que de alguma forma contribuíram ou contribuem para o estado de Goiás e a população goiana.

Luciano Hang é nascido em Brusque, Santa Catarina. Em Goiás, o empresário tem lojas em Anápolis, Rio Verde e Valparaíso. De acordo com o parlamentar, cinco novas lojas podem ser abertas no estado. “Os investimentos devem ultrapassar os R$ 200 milhões para três lojas em Goiânia, uma em Aparecida e outra em Sobradinho, no Distrito Federal, que trará inúmeros benefícios à região do Entorno, o que comprova a relevante contribuição do empresário ao nosso estado,” completou.

Os goianos podem votar no projeto por meio do Opine Cidadão.

Deputado propôs Título de Cidadão Goiano a Sergio Moro

Humberto Teófilo (PSL) também é autor do projeto de lei que concede o Título de Cidadão Goiano ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. A lei foi sancionada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), no ano passado. A aprovação foi publicada no dia 21 de outubro no Diário Oficial do Estado (DOE).

O objetivo, de acordo com justificativa do projeto, é homenageá-lo “em reconhecimento pelos relevantes que o ministro da Justiça tem prestado ao Brasil e à democracia.” De acordo com a assessoria do deputado Delegado Humberto Teófilo, ainda não há data definida para a entrega do Título.

No Twitter, Caiado comemorou a sanção da lei. “Com muita alegria e orgulho que sancionei hoje a lei que concede o título de cidadão goiano ao ministro @SF_Moro [Sergio Moro]. Ele já disse que tem Goiás em seu coração. Nada mais justo do que torná-lo um goiano diplomado”, escreveu.