Com risco de desabamento, trecho da GO-070 é interditado, em Goiânia

Um trecho da GO-070, próximo ao Hospital Estadual Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, foi interditado na manhã desta sexta-feira (24/1) devido a um risco de desabamento.

Com as fortes chuvas nos últimos dias na capital, o parte da pista desabou. O trânsito funcionava em meia pista no início da manhã de hoje (24/1), mas precisou ser totalmente interrompido para garantir a segurança dos motoristas.

O trecho interditado é no sentido Goiânia – Goianira, para quem segue no sentido contrário o trânsito flui normalmente. Uma rota alternativa para os motoristas é entrar na rotatória do Hugol e seguir na Avenida Cel. Joaquim Lúcio, no Setor Santos Dumont.

A Agência Goiana de Infraestrutura de Transportes (Goinfra) está no local e busca soluções para resolver o problema. Ainda não há previsão de liberação da pista.

Além do trecho da GO-070 interditado com risco de desabamento, a chuva ainda causou vários estragos nos últimos dias em Goiânia e Região Metropolitana

A forte chuva ocorrida na última terça-feira (21/1), em Goiânia, causou estragos em pontes, transbordamento de córregos, alagamentos e outros prejuízos em diversas áreas da cidade. No setor Recreio Panorama, na capital, o Córrego Caveirinha transbordou e a ponte que fica sobre ele foi arrancada e arrastada pela água.

No Bairro Goiá, o Córrego Taquaral também transbordou e parte da ponte, localizada na Avenida Padre Monte, também foi levada. Com a chuva volumosa, a Avenida C, no Jardim Nova Esperança ficou alagada.

Em outro ponto, desta vez na GO-060, em Trindade, no trecho de acesso à Goiânia, o alto nível da água deixou o trânsito complicado. Pessoas ainda precisaram se abrigar em pontos de ônibus para não serem levados pela água.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, é necessário ter cuidado em situações de fortes chuvas. Não é recomendado trafegar, principalmente em motocicletas.