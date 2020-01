Dono de bar é assassinado com taco de sinuca dentro de casa, em Formosa

Dono de bar, um idoso de 69 anos foi encontrado morto dentro de casa, na manhã desta sexta-feira (24/1), em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Os primeiros levantamentos apontam o idoso foi agredido com um taco de sinuca, sendo que o criminoso ainda usou um pedaço do objeto para perfurar o corpo da vítima.

A vítima morava em uma casa localizada na Avenida Valeriano de Castro, no Centro da cidade, onde também funcionava um bar de sua propriedade. O corpo do idoso foi encontrado por um funcionário do bar, que também morava na casa, mas dormia em outro quarto.

Dono de bar teve corpo perfurado por taco de sinuca

Segundo relato desta testemunha, ao acordar, ele foi até o cômodo em que o idoso dormia e o encontrou no chão, ao lado da cama, com diversos ferimentos.

O criminoso usou um taco de sinuca do bar para matar o idoso. Além disso, após as agressões, ele ainda teria quebrado o objeto e perfurado a vítima com um pedaço do taco.

Informações preliminares apontam que nenhum objeto da casa foi roubado e também não há sinais de arrombamento no local. A casa foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Técnico-Científica.

Após a realização da perícia, o corpo de Gilberto foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Formosa. O caso será investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH).

Outro crime brutal, ocorrido no Entorno, é investigado

Foi preso na madrugada desta quinta-feira (23/1) o homem suspeito de matar uma adolescente de 17 anos, esquartejar e esconder o corpo em freezer, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O suspeito, que é ex-namorado da vítima, foi encontrado em um município no interior da Bahia.

O corpo da vítima, identificada como Ketley Estefany Silva Nascimento, de 17 anos, foi encontrado na tarde dia 20 deste mês. Ela residia em Águas Lindas de Goiás há pouco tempo, e era natural de Paratinga, na Bahia. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.