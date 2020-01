Em Goiânia, Defesa Civil faz alerta de chuvas intensas neste fim de semana 

Na tarde desta sexta-feira (24/1), a Defesa Civil de Goiânia fem um alerta de chuvas intensas neste fim de semana na Capital.

A orientação do órgão é que moradores fiquem atentos ao primeiro sinal de chuva forte e evite locais de risco de inundações.

Segundo a previsão do tempo, há condição para precipitações significativas com riscos de transtornos para a população, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos. A orientação da Defesa Civil é que moradores estejam atentos ao primeiro sinal de chuva forte e evite locais de inundações.

Conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO), neste sábado (25/1) um corredor de umidade que atua sobre o estado de Goiás propicia a formação de áreas de instabilidade em todas as regiões.

Diante disso, há possibilidades de pancadas de chuvas isoladas que podem ser localmente fortes. Ainda segundo o órgão, o mesmo pode acontecer no domingo (26/1).

Após alerta de Defesa Civil de chuvas intensas neste fim de semana, áreas de riscos são monitoradas

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Francisco Vieira, muitas áreas de risco já foram visitadas para diagnóstico e outras serão monitoradas pelas equipes.

Conforme informou Francisco, “recentemente, as equipes visitaram a Vila São José, o Setor Gentil Meirelles, a Vila Santa Helena, a Vila Fernandes e continuamos alertando a população sobre os riscos em locais de alagamento em Goiânia”.

Além disso, o coordenador recomenda que, ao primeiro sinal de chuva forte, a população que reside em áreas de risco se mantenha em alerta quanto ao nível de subida das águas, mesmo à noite. E caso esteja na rua, que evite, ao máximo, estar em áreas alagadas.

“O melhor é ficar em casa no momento de uma chuva forte. No entanto, se já estiver no trânsito, a atenção é fundamental. O motorista deve procurar áreas elevadas para estacionar o veículo e aguardar o nível da água baixar”, orienta.

Caso necessiteem situação de risco em função das chuvas, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 153.

O telefone da Defesa Civil estadual é 199 e do Corpo de Bombeiros é 193. Os órgãos também podem ser acionados.