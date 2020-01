Foragida da justiça por tráfico internacional de armas de fogo é presa em Senador Canedo

Nesta sexta-feira (24/1), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu uma mulher foragida da justiça por tráfico internacional de armas de fogo, em Senador Canedo.

Na ocasião, também foi constatado que a acusada faz parte de uma organização criminosa, a qual matou seu companheiro Igor Cardoso em 2018.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), nesta sexta-feira (24/1) uma equipe do 34° BPM foi acionada para uma ocorrência de combate a evasão carcerária, crime de homicídio e a organização criminosa.

Sesgundo a corporação, após informação anônima sobre a autoria do homicídio de Igor Cardoso, que aconteceu em outubro de 2018 em Itaberaí, os policiais chegaram até D.M.D.S, viúva da vítima.

De acordo com a denúncia, a viúva tinha ciência de quem foi o autor do homicídio de Igor. Além disso, a mulher é foragida da justiça pelo crime de tráfico internacional de armas de fogo.

Além disso, a mulher é colaboradora de uma organização criminosa e possui várias passagens pela polícia. Em posse dessas informações, policiais do 34° BPM realizaram algumas diligências e conseguiram encontrar e recapturar a foragida da justiça, na Vila Galvão, em Senador Canedo.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), durante conversa informal com a foragida, a mesma informou que em 2018 a organização crimonosa, a qual faz parte, decretou a morte de Igor Cardoso Amaral, por dívida do tráfico de drogas.

Além disso, ela informou aos policiais que quem matou Igor, seu companheiro, foi o finado Bruno Galisa, que era conhecido no mundo do crime como Avalanche.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás, o autor do crime morreu em confronto com policiais do 34° BPM no ano passado.