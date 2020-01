Homem é atacado com golpes de foice, em Davinópolis

Um caso de tentativa de homicídio ocorrido na última quinta-feira (23/1) chamou a atenção do pequeno município de Davinópolis, a 311 quilômetros de Goiânia. Após uma briga, um homem tentou matar o outro com golpes de foice, fugindo logo em seguida.

Conforme informações de um veículo local, os dois homens, que eram conhecidos, tiveram o desentendimento na tarde de ontem, em Davinópolis. Um deles, furioso, tomou uma foice e atacou a vítima, de 30 anos.

O homem vítima dos golpes de foice, que não teve a identidade divulgada, foi imediatamente socorrido pela equipe de enfermeiros da Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Após dar entrada na unidade, a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde do município de Catalão, a 50 quilômetros dali.

Já quanto ao suspeito da tentativa de homicídio, esse ainda não foi localizado.

Além de caso de tentativa de homicídio a golpes de foice, em Goianésia uma mulher tentou matar homem a facadas

No início de dezembro do ano passado, um crime semelhante de tentativa de homicídio foi registrado no município goiano de Goianésia. Uma mulher teria perseguido um homem no meio da rua com uma faca nas mãos até conseguir alcançá-lo e desferir um golpe com a arma branca em seu ombro.

A polícia foi acionada no dia 7 de dezembro por volta de 23h para se deslocar para a Rua 46, Residencial Morada Nova, região norte de Goianésia. À corporação, testemunhas contaram na ocasião que uma mulher estaria correndo atrás de um homem com uma faca em mãos. Durante o deslocamento, os policiais foram informados que a mulher G. M. A., de 23 anos, teria conseguido golpear a vítima Ronaldo dos Santos Lopes, de 22, e dizia que iria acabar de matá-lo.

Segundo a PM na época, o homicídio só não concluído devido à intervenção de populares que presenciaram a cena de tentativa de homicídio e seguraram a suspeita, que ficou imobilizada até a chegada da viatura policial.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) também foi acionado para atuar na ocorrência e prestar os primeiros socorros ao homem, vítima do golpe de faca vítima. Em seguida, ele conduziu o homem à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com um ferimento corte contuso na altura do ombro direito, o que fez com que ele perdesse muito sangue, sendo necessário ser regulado para ser encaminhado para um hospital de urgência de Anápolis ou Goiânia.

Já a mulher suspeita da tentativa de homicídio recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia juntamente com a faca usada na agressão. Não há informações sobre o que teria sido a motivação do crime em questão.