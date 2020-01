Mulher é encontrada amarrada com sinais de estupro, em Anápolis

Uma mulher foi encontrada, na manhã desta sexta-feira (24/1), amarrada e com sinais de estupro, no bairro Boa Vista, em Anápolis. Este é o segundo caso de cárcere privado registrado nesta sexta-feira (24/1), o outro foi em Barro Alto.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima e foi até o endereço indicado verificar o que estava acontecendo. Quando chegaram ao local, os policias arrombaram a porta para entrar na residência. A vítima estava na cama com as mãos e pés amarrados e com uma mordaça na boca. Além disso, ela teria sido estuprada durante a noite.

Conforme informações da vítima, ela estava voltando do supermercado quando foi abordada por um homem que a levou para dentro da residência. Ela ainda contou que foi obrigada a ingerir bebida alcoólica e tomar um comprimido, mas não soube explicar o que era.

Após diligências, a Polícia conseguiu capturar o suspeito, que é ajudante de pedreiro. Ele contou outra versão da história e disse que a mulher mora próximo a sua residência, mas não soube dizer o motivo dela estar amarrada em sua cama. O caso foi encaminhado à Central de Flagrante e segue sendo investigado pela PC.

Além da mulher encontrada amarrada com sinais de estupro, em Anápolis, outra foi resgatada em motel de Goiás após ser agredida e sequestrada pelo ex

Uma mulher de 23 anos foi resgatada por policiais militares depois de ser sequestrada pelo ex-namorado e levada para um motel, em Barro Alto, no interior de Goiás. No local, a vítima foi agredida e ameaçada de morte. Com a chegada da polícia, o homem, de 31 anos, conseguiu fugir. No quarto foram apreendidas uma arma de fogo, 20 munições calibre 22 intactas e duas facas.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de briga entre um casal, em uma residência no Bairro Alfredo Sebastião, em Barro Alto. Ao chegarem no local, o irmão da mulher relatou que ela havia sido sequestrada pelo ex-namorado, que usou uma arma de fogo para fazer as ameaças. Ele ainda teria tentado atirar no ex-cunhado.

Com base nas informações repassadas pelo irmão da vítima, os policiais militares da cidade, com apoio de duas equipes de Goianésia, entre elas, o Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), iniciaram patrulhamentos em toda região de Barro Alto para localizar os envolvidos.