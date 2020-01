Mulher é resgatada em motel de Goiás após ser agredida e sequestrada pelo ex

Uma mulher de 23 anos foi resgatada por policiais militares depois de ser sequestrada pelo ex-namorado e levada para um motel, em Barro Alto, no interior de Goiás. No local, a vítima foi agredida e ameaçada de morte. Com a chegada da polícia, o homem, de 31 anos, conseguiu fugir. No quarto foram apreendidas uma arma de fogo, 20 munições calibre 22 intactas e duas facas.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de briga entre um casal, em uma residência no Bairro Alfredo Sebastião, em Barro Alto. Ao chegarem no local, o irmão da mulher relatou que ela havia sido sequestrada pelo ex-namorado, que usou uma arma de fogo para fazer as ameaças. Ele ainda teria tentado atirar no ex-cunhado.

Com base nas informações repassadas pelo irmão da vítima, os policiais militares da cidade, com apoio de duas equipes de Goianésia, entre elas, o Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), iniciaram patrulhamentos em toda região de Barro Alto para localizar os envolvidos.

Durante as diligências, a PM recebeu um denúncia anônima informando que supostamente o suspeito teria entrado em motel às margens da rodovia, próximo a cidade. As equipes foram até o estabelecimento e fizeram um cerco, com base em informações repassadas por uma funcionária.

Momentos após os PMs montarem o cerco no local, o homem ligou para a recepção pedindo a conta do quarto. Neste momento, as equipes conseguiram resgatar a mulher. ao perceber a presença dos PMs o suspeito saiu epla garagem do quarto e pulo o muro dos fundos do motel. Ele sumiu após entrar numa mata ao lado do estabelecimento.

Após salvar a vítima do sequestro, os policiais apreenderam o carro do suspeito e a arma de fogo utilizada por ele, além de 20 munições calibre 22 intactas e duas facas; as armas foram utilizadas para ameaçar a vítima. A mulher foi encaminhada para o Hospital Municipal de Barro Alto. Ela apresentava vários hematomas pelo corpo, provocado pelas agressões do ex-namorado.

Um dia após o crime o homem compareceu à delegacia, na companhia de um advogado. Ele prestou depoimento e foi liberado. Segundo a Polícia Civil, o agressor vai responder por lesão corporal, cárcere privado e porte de arma. O caso é apurado pela Polícia Civil.