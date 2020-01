PC apreende 33 máquinas caça-níqueis em duas casas de jogos em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), apreendeu 33 máquinas caça-níqueis em duas casas de jogos em Goiânia.

A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (23/1) e fechou duas grandes casas de jogos ilegais que funcionavam no Setor Jardim América, em Goiânia.

Durante a ação, os policiais civis encontraram e apreenderam 33 máquinas caça-níqueis, dinheiro em espécie e outros objetos. Além disso, ainda foram lavrados procedimentos em desfavor de 17 pessoas, entre funcionários das casas e apostadores.

A ação segue as diretrizes da diretoria da Policia Civil para combater os jogos de azar no Estado de Goiás.

Além das 33 máquinas caça-níqueis apreendidas em duas casas de jogos em Goiânia, uma fábrica das mesmas máquinas também foi desmantelada na capital

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO),no último dia 27 de dezembro, desmantelou uma fábrica de máquinas caça-níqueis, em Goiânia. Na ocasião foram apreendidas 9 máquinas caça-níqueis.

Durante a operação, os policiais militares prenderam o fabricante das máquinas de jogos de azar, que confessou a prática.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o flagrante aconteceu quando uma equipe policial recebeu informações por meio do Disque Denúncia do 42°BPM, que reportou sobre uma residência que funcionava como fábrica de máquinas caça-níqueis.

Diante da denúncia e de posse de tais informações a equipe foi até a Rua do Rosário, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Ainda segundo a corporação, no local foi abordado José Manuel Sachez Rodrigues, de 69 anos.

Durante a busca residencial foi encontrado e apreendido vários maquinários para fabricação de máquinas caça-níqueis, momento em que o autor afirmou ser o fabricante.

Diante da situação todo o maquinário apreendido bem como as pessoas envolvidas foram encaminhados à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.