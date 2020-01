PM encontra drogas dentro de barris enterrados em chácara de Abadia de Goiás

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), por meio da equipe de Rondas Ostensivas Táticas (Rotam), encontrou drogas escondidas dentro de barris enterrados em chácara de Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia.

A equipe policial recebeu uma denúncia anônima de um local que servia como ponto de tráfico de drogas. Ao chegar no endereço indicado, encontraram três homens, que levaram aos policiais até uma propriedade rural, a cerca de 5 km do centro da cidade.

Na chácara, os policiais encontraram um local que era utilizado para produção e venda de cocaína. Em buscas pelo terreno da propriedade, três barris foram localizados enterrados.

Nos recipientes foram encontrados cerca de 70 quilos de pasta base para cocaína, que seriam transformados em até 300 quilos de cocaína e depois vendidos na Região Metropolitana de Goiânia.

Além disso, ainda foram achados 34 quilos de crack, insumos utilizados para produção da droga, quatro armas, várias munições e até mesmo um carro roubado.

Os três foram presos e são suspeitos de pertencer a uma facção criminosa responsável por diversos crimes na Região de Abadia, Trindade e Goiânia. Veja o vídeo:

Além do caso onde a PM encontrou drogas dentro de barris enterrados em chácara de Abadia de Goiás, um laboratório de produção de cocaína foi fechado, em Goiânia

A Polícia Militar fechou, na tarde da última segunda-feira (20/1), um laboratório de produção de cocaína, na região oeste de Goiânia.

Na ocasião uma pessoa responsável pelo local foi presa. Além disso, foram apreendidas 10 quilos de pasta base cocaína, duas balanças de precisão, três microondas e outros apetrechos usados na produção de drogas.

De acordo com informações da PM, a equipe policial do Tático do 42° BPM/CPC recebeu informações, por meio do Disque Denúncias, que apontaram uma residência que funcionava como laboratório de produção de cocaína.

Segundo a corporação, diante das informações recebidas a equipe se deslocou até o local indicado, onde confirmou a veracidade da denúncia.

Na ocasião, durante a busca residencial um homem foi preso, que foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida, para a Central Geral de Flagrantes de Goiânia.