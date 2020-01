PM fecha laboratório de refino de cocaína em Santa Helena de Goiás

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na madrugada desta sexta-feira (24/1), fechou um laboratório de refino de cocaína em Santa Helena de Goiás.

Segundo a corporação, na ocasião os militares se depararam com extremo odor químico devido a ação criminosa.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na madrugada desta sexta-feira (24/1) uma equipe do Comando de Operações de Divisas (COD) recebeu uma ligação por meio do Disk Denúncia, a qual foi informado que em uma casa suspeita localizada no município de Santa Helena de Goiás.

A denúncia informava sobre um possível laboratório de drogas, usado para refino de cocaína. No local, os militares se depararam com extremo odor químico.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás, na ação foi localizado no interior da residência 300 gramas de pasta base de cocaína; uma prensa hidráulica; uma balança de precisão; vários utensílios utilizados na fabricação das drogas, sendo panelas, formas de metal, mascara, bacia, peneiras entre outros.

Diante da situação, o material e o suspeito foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil local para providências cabíveis

Este é o segundo laboratório de refino de cocaína fechado nesta semana em Goiás

Na última segunda-feira (20/1), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) fechou um laboratório de produção de cocaína, na região oeste de Goiânia.

Na ocasião uma pessoa responsável pelo local foi presa. Além disso, foram apreendidas 10 quilos de pasta base cocaína, duas balanças de precisão, três microondas e outros apetrechos usados na produção de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na tarde desta segunda-feira (20/1) uma equipe policial do Tático do 42° BPM/CPC recebeu informações, por meio do Disque Denúncias, que apontaram uma residência que funcionava como laboratório de produção de cocaína.

A denúncia ainda informou que o laboratório estaria localizado no Setor Santa Fé I, em Goiânia.

Segundo a corporação, diante das informações recebidas a equipe se deslocou até o local indicado, onde confirmou a veracidade da denúncia.