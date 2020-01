Bomba encontrada em bolsa de criança é detonada na rodoviária de Anápolis

Parte da rodoviária de Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia, foi interditada na noite desta sexta-feira (24/1), após a polícia encontrar uma bomba escondida na bolsa de uma criança, acompanhada da mãe. O artefato foi detonado por volta das 21h por uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Para segurança, a Polícia Militar isolou o local e pediu para que moradores próximos ficassem a pelo menos 1,5 metros de distância. A escavação e explosão da bomba ocorreu na rotatória do Terminal Rodoviário da cidade. Um vídeo gravado por um popular mostra o exato momento da detonação.

Assista:

Mulher é presa na rodoviária de Anápolis ao esconder bomba em bolsa do filho

A bomba foi apreendida na noite desta sexta-feira (24/1), com uma jovem de 20 anos. Ela havia saído de Araguaína, no Tocantins, com uma bomba de 5 quilos na mochila do filho, uma criança de 3 anos, com destino a Anápolis. Ela informou que pelo transporte do explosivo receberia R$ 1 mil.

Ela foi pega em flagrante após policiais militares que atuam na rodoviária de Anápolis desconfiarem do nervosismo da mulher. Após desembarcar, ao ver a equipe, ela soltou a mãe do filho e começou andar rapidamente pelo terminal.

A jovem foi abordada e os PMs encontraram a bomba escondida na bolsa do filho dela. Ela foi presa, mas não soube dizer a quem entregaria a encomenda; sabia apenas que seria usada para explodir caixas eletrônicos da região. O menino foi recolhido pelo Conselho Tutelar da cidade.

Bomba estava pronta para ser detonada, diz PM

Segundo a equipe policial que atuou na ocorrência, a bomba estava pronta para ser detonada e recebia energia de uma bateria de celular. Diante da situação, parte da rodoviária de Anápolis foi interditada até a chegada do Bope, de Goiânia.

A bomba fio detonada em uma área da rodoviária e deixou um buraco de cerca de 2 metros de profundidade no chão. Ainda de acordo com a equipe, os explosivos tinham capacidade de derrubar um prédio de pequeno porte.