Com previsão de chuvas em Goiás, bombeiros de Uruaçu realizam mapeamento de áreas de risco

Na tarde desta sexta-feira (24/1), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) realizou mapeamento de aréas de risco em Uruaçu, devido a previsão de chuvas intensas em Goiás.

O alerta de acumulado de chuvas, emitido pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), segue até este domingo (26/1) em grande parte do estado. Na última quarta-feira (22/1), o Governo Federal chegou a emitir um alerta de temporais em Goiás, com ventos que podem variar de 60 a 100 km/h.

A previsão ainda indicou que pode chover de 150 milímetros a 400 milímetros, “impactando severamente” o estado goiano, o Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), na tarde desta sexta-feira (24/1) a guarnição de Uruaçu atendeu uma ordem de Serviço da Operação Tempestade 2019/2020 para a realização de recadastramento de áreas de risco e de pontos de risco do município de Uruaçu.

A ação contou com o apoio de uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Devido previsão de chuvas em Goiás, Defesa Civil reforça orientações em caso de alagamento

Diante das previsões de temporais de chuvas e ventos fortes em Goiás, a Defesa Civil reforça as orientações para a população, em caso de alagamento.

De acordo com a Defesa Civil, nestas ocasiões se estiver de carro a recomendação é que opte por rotas alternativas para evitar pontos de alagamentos.

Caso esteja parado e o local começar a encher, o motorista e os passageiros devem deixar o veículo e seguir para local seguro.

Em relaçõa aos motociclistas, a recomendação da Defesa Civil é de não tentar atravessar vias alagadas, pois podem esconder buracos que podem ocasionar a quedas e outros acidentes.

Em Goiânia, o cidadão pode acionar os serviços da Defesa Civil pelos telefones: 3524-4080, 153 ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros. O telefone da Defesa Civil estadual é 199.