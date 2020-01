Em Goiânia, dois são detidos suspeitos de fraude com o PIS/PASEP

Na noite desta sexta-feira (24/1), duas pessoas foram detidas suspeitas de fraude com o PIS/PASEP, em Goiânia. Entre eles está um menor, que foi apreendido.

Conforme informações, eles são suspeitos de participar de uma quadrilha que fazia saques fraudulentos do benefício PIS e PASEP na capital goiana.

Os dois suspeitos vieram do Mato Grosso, juntamente com outras duas pessoas, para aplicar o golpe em Goiânia, onde estavam há cerca de uma semana.

Para fazer a apropriação fraudulenta, eles recebiam informações de um hacker de como deveriam fazer o saque. Após o roubo, todo o dinheiro era colocado em uma conta laranja.

No momento da ação, os dois integrantes da suposta quadrilha estava em uma agência bancária do Setor Pedro Ludovico. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes. Já os outros dois, foram identificados, mas continuam foragidos.

Além dos dois detidos suspeitos de fraude com o PIS/PASEP, em Goiânia, uma mulher foi flagrada ao tenta usar documentos falsos para sacar benefício do INSS em Jaraguá

Uma mulher foi presa suspeita de tentar usar documentos falsos para sacar o benefício do INSS, em Jaraguá, cerca de 125 quilômetros da capital. Ela estava sendo monitorada pela Polícia Civil (PC) desde o dia 10 de setembro.

Identificada como Luciene Pereira de Souza, a mulher tentava sacar o valor de R$ 4 mil do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O caso foi descoberto após investigações de estelionato em Jaraguá.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher estava dentro de uma agência bancária com carteira de identidade e carteira de trabalho falsas, ela ainda chegou a conseguir a ordem de pagamento de R$ 4 mil emitida pelo banco.

Como já estava sendo monitorada, quando foi no banco fazer a retirada do pagamento referente ao auxílio doença os policiais deram voz de prisão a ela.

A mulher se passava por Luciene de Medeiros Silva, mas após verificação os policiais descobriam que sua verdadeira identidade é Luciene Pereira de Souza.

Na delegacia, Luciene Pereira confessou o crime e foi presa em flagrante pelos crimes de uso de documento falso e tentativa de estelionato.

Luciene morava em Pirenópolis e foi para Jaraguá somente para aplicar o golpe. Ela está no presídio à disposição da Justiça. Ainda deve ser investigado como a mulher conseguiu os documentos falsos.