Funcionário é preso por matar dono de bar com taco de sinuca, em Formosa

Um funcionário foi preso suspeito de matar o dono do bar onde trabalhava e morava, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Gilberto Cabral, de 69 anos, foi morto com golpes de taco de sinuca, dentro de casa. O corpo dele foi encontrado na manhã desta sexta-feira (24/1), e o próprio funcionário acionou a polícia.

O funcionário do bar relatou à PM que ao procurar pelo idoso o encontrou morto, ao lado na cama, com o corpo perfurado por um taco de sinuca. Ambos moravam no mesmo local, mas em cômodos diferentes. Segundo a PM, na casa, onde o estabelecimento funciona na frente, não havia sinais de arrombamento.

Após levantamento das equipes policiais, a versão dada pelo funcionário não convenceu e ele foi preso, na tarde de sexta-feira (24/1), suspeito de cometer o crime. O caso é investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH).

