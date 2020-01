Homem leva choque enquanto fazia manutenção na rede elétrica em Luziânia

Na tarde desta sexta-feira (24/1), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) resgataram um homem que levou choque enquanto fazia manutenção na rede elétrica, em Luziânia.

Segundo a corporação, o homem estava dentro da cesta do caminhão, que é próprio para este serviço, quando um curto circuito com uma espécie de chicote de fogo o acertou.

Diante da situação, foi feita a segurança do local para evitar outros acidentes. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiroa, após a rede ser totalmente desligada foi realizado o socorro da vítima, que estava consciente e orientada.

Além disso, o homem não aparentava fraturas, contudo foi constatado lesão térmica nos membros inferiores e região do tórax. A vítima foi submetida a procedimentos básicos e transportada para a unidade de saúde mais próxima.

Além de caso de homem que levou choque enquanto fazia manutenção na rede elétrica, um homem morreu enquanto fazia manutenção em cerca elétrica

No início deste mês um eletricista morreu após sofrer choque em cerca elétrica em uma fazenda da região do Mato Grande, em Bela Vista de Goiás.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) foi acionado para atender a vítima, mas o homem já tinha falecido.

De acordo com informações de testemunhas, o eletricista, identificado como Agostinho Donizete Bueno, morreu após sofrer um choque enquanto trabalhava na manutenção de uma cerca elétrica, no final da manhã da última terça-feira (7/1).

Segundo o que noticiou um veículo local, o acidente aconteceu em uma fazenda da região do Mato Grande, em Bela Vista de Goiás.