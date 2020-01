PM apreende 37 mil litros de cerveja sem nota fiscal em Cachoeira Alta

Na manhã deste sábado (25/1), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) por meio do Comando de Operações de Divisas (COD) apreendeu 37 mil litros de cerveja sem nota fiscal que estava em um autocargas em Cachoeira Alta.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na madrugada deste sábado (25/1) uma equipe do Comando de Operações de Divisas (COD) apreendeu um caminhão com 37 mil litros de cerveja sem nota fiscal.

A apreensão aconteceu na região sudoeste do estado de Goiás, em Cachoeira Alta a 357 quilômetros de Goiânia, quando as equipes policiais realizavam operações na região.

Na ocasião eles se depararam com um carro, modelo Toyota/Corolla e um autocargas deslocando em comboio pela GO-206.

Após apreensão de 37 mil litros de cerveja, Sefaz realizou tributação devida e aplicou multas cabíveis

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), após a equipe do COD avistar o autocargas em atitude suspeita, foi realizada a abordagem.

Durante a vistoria, os policiais militares encontraram no compartimento de carga do caminhão uma carga de aproximadamente 106 mil latas de cervejas, totalizando 37 mil litros de cerveja sem nota fiscal.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás, os transportadores afirmaram que adquiriram a mercadoria no Mato Grosso do Sul (MS). Eles ainda contaram que pretendiam comercializr a cerveja no estado de Goiás, sem o recolhimento de impostos.

Segundo a corporaçãp, o caminhão foi apreendido e os envolvidos foram encaminhados para a delegacia pelo cometimento de crime contra a ordem tributária e econômica.

Além disso, fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda de Goiás (Sefaz-GO) foram acionados para realizarem a tributação devida da mercadoria e aplicação das multas cabíveis.