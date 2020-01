Veja novo cronograma para agendamento de consultas na Santa Casa de Goiânia

O agendamento de consultas na Santa Casa de Goiânia agora é separado por especialidade médica, de segunda a sexta-feira na última semana de cada mês. A medida começa a valer nesta última semana de janeiro. Com a mudança, a direção da Instituição tem expectativa de reduzir as filas para o agendamento.

Segundo a Superintendência Técnica, essa ação compõe o projeto de humanização dos pacientes recebidos pela Santa Casa de Goiânia. “Existe uma grande demanda para atendimentos médicos aqui na unidade, o que ocasiona aglomeração de pessoas, mas a nossa intenção é desenvolver métodos que melhorem o atendimento oferecido à população”, explicou o superintendente técnico Pedro Ivandosvick.

Agendamento de consultas na Santa Casa de Goiânia

De acordo com a unidade de saúde, as mudanças nos agendamentos começam a valer nesta última semana de janeiro. A partir do dia 27, o agendamento de consultas, de acordo com as especialidades médicas, fica da seguinte forma:

Segunda-feira, 27 de janeiro

Urologia

Reumatologia

Gastroenterologia

Pediatria

Geriatria

Fonoaudiologia

Terça-feira, 28 de janeiro

Cirurgia Vascular

Cirurgia Geral

Pequena Cirurgia

Psiquiatria

Psicologia

Marca-passo

Quarta-feira, 29 de janeiro

Cardiologia

Cirurgia cabeça e pescoço

Neurologia

Buco Maxilo

Endocrinologia

Proctologia

Quinta-feira, 30 de janeiro

Cirurgia Torácica

Ortopedia e coluna

Cirurgia Plástica

Arritmia Cardíaca

Otorrino

Mastologia

Sexta-feira, 31 de janeiro

Cirurgia Cardiovascular

Pneumologia

Dermatologia

Nutricionista

Oftalmologista

Aplicativo de agendamento de consultas é lançado em Goiânia

Uma outra ferramenta para diminuir as filas no agendamento de consultas em Goiânia foi lançada em dezembro de 2019, pela Prefeitura de Goiânia. É Saúde Fácil Goiânia, um aplicativo que permite o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) fazer o agendamento de consultas para clínico geral, ginecologia, pediatria e odontologia oferecidas pelo Estratégia Saúde da Família.

Além do agendamento de consultas, também está disponível no aplicativo a busca por medicamentos disponibilizados pela rede pública municipal. A ferramenta já pode ser baixada nos sistemas IOS e Android.