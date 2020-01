Vídeo: PMs salvam recém-nascido de 11 dias engasgado, em Rio Verde

Um recém-nascidos de 11 dias, que estava engasgado, foi salvo por PMs que faziam patrulhamento, em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás. O resgate ocorreu na noite desta sexta-feira (24/1).

De acordo com informações da corporação, os policiais militares faziam patrulhamento preventivo no conjunto Valdeci Pires, quando foram informados, via 190, da existência de um bebê recém-nascido engasgado na região.

No local, PMs encontraram a família desesperada e prontamente pegarem o recém-nascido, o colocaram em posição de 45° e imediatamente iniciaram os primeiros socorros. Um os PMS realizou a manobra de Heimlich, que consiste em induzir uma tosse artificial, para liberar a traqueia da vítima.

Vídeo mostra PMs realizando resgate de recém-nascido engasgado, em Rio Verde

Instantes depois, o bebê voltou a sua coloração normal e chorou. Após o resgate, os policiais acompanharam os pais da criança até o hospital para que ela recebesse os devidos cuidados médicos.

O salvamento do recém-nascido foi registrado em um vídeo. Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s282b3c0f5462a28607767c309bfcbeaf’]

PMs salvam recém-nascido de 12 dias engasgado, em Jaraguá

No ano passado, policiais militares em patrulhamento também salvaram um recém-nascido de 12 dias, que estava engasgado com remédio. O caso ocorreu em Jaraguá, interior de Goiás.

De acordo com informações da PMGO, a equipe, composta pelo Aspirante Ramon e Soldado G.Silva, se deslocou até uma residência no setor Genoveva Park, onde uma mãe desesperadamente tentava reanimar seu filho, um recém-nascido de 12 dias.

O bebê havia se engasgado após ingerir um medicamento líquido, que foi dado pela própria mãe. Foram feitas as manobras e o bebê expeliu grande quantidade do medicamento que estava bloqueando a passagem do oxigênio.

O que fazer?

Em caso de engasgamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a primeira coisa a se fazer é manter a calma e não entrar me pânico; pegar a criança engasgada nos braços, de bruços. Ela deve estar com a cabeça um pouco abaixo do resto corpo, inclinada. O adulto, então, deve dar leves tapinhas nas costas da criança, até que ela seja desengasgada.