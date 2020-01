Acidente entre motocicletas deixa um morto na GO-462, em Goiânia

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou um morto na GO-462, no Setor Orlando de Moraes, em Goiânia. A batida aconteceu no início da manhã deste domingo (26/1).

Conforme informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), a vítima, de 37 anos, conduzia uma motocicleta Yamaha/ Fazer, cor vermelha, e colidiu contra outra motocicleta Yamaha/ Fazer, cor azul, pilotada por um homem de 25 anos.

Segundo vestígios no local, a vítima saía do Setor Orlando de Moraes para entrar na GO-462, momento que bateu em outra motocicleta, que trafegava na GO-462, sentindo Nova Veneza/ Goiânia.

Com o impacto da batida, os dois motociclistas caíram na pista. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CMBGO) foi acionado para socorrer as vítimas, mas contatou a morte do condutor da moto vermelha no local.

Já o outro motociclista, de 25 anos, foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Além do acidente entre motocicletas que deixou um morto na GO-462, em Goiânia, outro também deixou uma vítima fatal no Setor São Judas Tadeu

Um motociclista, de 28 anos, morreu na madrugada do último dia 10 de novembro, após chocar contra uma árvore caída na pista no Setor São Judas Tadeu, em Goiânia. Além disso, um jovem, passageiro da motocicleta, também ficou ferido e foi levado para o hospital.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Goiânia, o acidente aconteceu na Avenida São Jorge, no Setor São Judas Tadeu, próximo a um posto de combustível.

Conforme informações, Walisson da Silva Sousa, de 28 anos, pilotava uma motoneta Honda/Biz 125, cor vermelha, e transportava Gleikson Pereira Torres, de 21 anos, como passageiro.

Quando estavam trafegando pela Avenida São Jorge, na pista sentido à rodovia GO-080, Walisson chocou a motocicleta contra uma árvore do canteiro central que estava caída na pista e obstruindo a passagem dos veículos.

O socorro foi acionado para atender as vítimas, mas Walisson, condutor da motocicleta, não resistiu e morreu ainda no local. Já o passageiro, Gleikson, foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, não foi informado seu estado de saúde.