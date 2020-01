Adolescentes são flagrados em festa regada a drogas, em Goiânia

Em uma operação realizada na madrugada deste domingo (26/1), vários adolescentes foram flagrados em uma festa regada a drogas, em Goiânia.

A ação contou com a participação da Polícia Militar, Juizado da Infância e Juventude, Guarda Municipal e até mesmo da Força Nacional.

A ação, batizada de “Operação Legalidade”, foi realizada em uma chácara no Setor Buena Vista, onde estava acontecendo uma festa com som automotivo.

Quando chegaram no local, os militares avistaram várias pessoas fugindo pelos fundos da chácara depois que perceberam a presença das viaturas na festa.

Ao realizar a abordagem dos que estavam no local foi verificado que vários deles eram menores e a festa estava sendo regada a drogas e bebidas.

Diante disso, foram confeccionados sete Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por posse de drogas para consumo próprio. Os menores foram encaminhados para o Juizado de Infância e Juventude para as providências cabíveis.

Além dos adolescentes flagrados em festa regada a drogas, em Goiânia, outros 15 também foram apreendidos em chácara de Itaberaí

Uma farra com drogas e álcool realizada numa chácara de Itaberaí, município a 100 quilômetros de Goiânia, terminou com 15 menores entregues ao Conselho Tutelar e e vários tipos de drogas apreendidos. O caso aconteceu no último dia 12 de janeiro.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a corporação recebeu denúncias de que, numa festa que estava sendo realizada na Chácara Maria José, nas margens da GO-070, em Itaberaí, havia menores se drogando e consumindo álcool.

Foram apreendidos: oito pinos e três porções embaladas de substância análoga à cocaína; sete comprimidos de substância análoga a ecstasy; duas porções embaladas em saco plástico de substância análoga à maconha; quatro garrafas de líquido análogo ao “loló” e três frascos de anti-respingo de solda, usado também como entorpecente.

Foi constatado ainda que na Chácara não havia alvará de funcionamento de nenhum órgão da segurança pública e nem da prefeitura municipal e não atendia às normas de segurança pré-estabelecidas para esse tipo de evento.

Uma mulher de 18 anos foi identificada e qualificada como organizadora e responsável pelo evento.