Árvore cai em cima de carro com família dentro, no Setor Jaó, em Goiânia

Uma família que passava de carro por uma das ruas do Setor Jaó, em Goiânia, durante a tarde do último sábado (25/1) tomou um susto e tanto. Isso porque o casal e a criança foram surpreendidos por uma árvore que caiu e atingiu em cheio o veículo em que estavam.

O caso aconteceu na Avenida Paraná com a Rua da Divisa, no Setor Jaó. A um veículo local, o homem, que estava com a mulher e uma criança de 2 anos no carro, contou que eles estavam andando devagar por causa do trânsito lento, e, de repente, a árvore simplesmente veio abaixo, atingindo o carro, de modelo Volkswagen Jetta.

O homem contou ainda que eles ficaram por um tempo dentro do carro após a queda da árvore, com medo de que a fiação elétrica do veículo tivesse sido afetada.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, que atuou no resgate, todos os ocupantes do veículo foram retirados pelo capitão Guerra, que passava pelo local no momento do acidente. As guarnições verificaram a situação das vítimas, desviaram o trânsito e usaram uma motosserra para cortar a árvore e liberar o veículo.

Por sorte, família que estava em carro atingido por árvore no Setor Jaó, em Goiânia, teve ferimentos leves

Ainda de acordo com os bombeiros, o homem apresentava pequenos ferimentos causados por estilhaços de vidro, mas não houve necessidade de seu transporte para uma unidade de saúde. Já os demais tripulantes do carro não se feriram.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a árvore estava em um bosque com terreno instável, o que pode ter causado a queda. Chovia no momento em que o incidente ocorreu. Não há informações sobre outros feridos.

O homem que estava no carro adiantou que vai acionar a Prefeitura de Goiânia para que os prejuízos sejam ressarcidos.