Bombeiros combatem incêndio em sobrado de Goiânia

Um equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionada, neste sábado (25/1), para atender uma ocorrência para combater um incêndio em um sobrado de Goiânia.

Os militares se deslocaram até o sobrado, localizado no Setor Sudoeste, durante a tarde deste sábado (25/1). No local, foi verificado que as chamas estavam localizadas no primeiro andar do prédio.

Diante disso, os bombeiros combateram rapidamente as chamas, evitando a propagação para o restante do imóvel e casas vizinhas. Nas fotos feitas durante a ocorrência é possível ver que a cozinha ficou totalmente destruída. Veja abaixo.

De acordo com a corporação, no momento do incêndio o proprietário não estava no local. Apesar dos danos, não houve vítimas. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente que atingiu o primeiro andar do sobrado.

Além do caso onde os bombeiros combateram incêndio em sobrado de Goiânia, em outro um homem teve 35% do corpo queimado após casa pegar fogo, em São Luís

Um morador, de 63 anos, ficou com cerca de 35% do corpo queimado após a casa onde mora pegar fogo durante a madrugada do último dia 28 de dezembro, em São Luís de Montes Belos, na região Oeste do estado.

Conforme informações, a vítima estava dormindo no momento que as chamas começaram. Devido a proporção, todos os móveis que estavam dentro do quarto onde pegou fogo foram queimados e ficaram destruídos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o fogo teria começado por conta de uma vela que estava acesa no cômodo, visto que a casa estava sem energia elétrica.

Os socorristas encaminharam a vítima para o hospital público do município. Ele sofreu queimaduras de segundo grau e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).