Carro capota em Valparaíso de Goiás após roda chocar com meio-fio

Um acidente com capotamento deixou três pessoas feridas na madrugada do último sábado (25/1) em Valparaíso de Goiás, Entorno do Distrito Federal. O condutor do veículo teria tentado fazer uma curva e, nesse momento, a roda teria encostado no meio-fio, fazendo o carro capotar.

O acidente foi registrado por volta de 1h30 de ontem na BR-040, Parque São Bernardo, localizado em Valparaíso de Goiás. Os bombeiros do 5º Batalhão foram acionados para atuar na ocorrência, que culminou em três feridos.

À equipe do Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que um Ford Ka vermelho, com placa do município, não teria conseguido fazer a curva que dá acesso à rodovia, uma vez que uma das rodas do veículo chocou contra o meio-fio e provocou o capotamento. As três vítimas, três homens de 22,23 e 25 anos, estavam conscientes no momento da chegada dos bombeiros e felizmente não tiveram ferimentos graves. Eles apresentavam lesões nos braços e ombros, e foram socorridos e encaminhados para os hospitais Regional do Gama e Marila Auxiliadora.

Além do Corpo de Bombeiros, participaram do resgate integrantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária responsável pelo trecho, a Via-040.

Além de caso de Valparaíso de Goiás, capotamento em Jaraguá também deixou feridos

No dia 5 deste mês, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com três vítimas, na BR-153, em Jaraguá.

Conforme informações da corporação na ocasião, o capotamento aconteceu após a entrada da cidade de Uruana, sentindo Jaraguá-GO. Vestígios no local indicaram que o veículo, de cor branca, teria saído da pista, capotado e parado somente no mato ao lado do acostamento.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram três vítimas, que estavam conscientes e sem lesões graves. A equipe que atendeu à ocorrência era originária da cidade de Ceres, e realizaram os procedimentos de primeiros socorros, imobilizando as vítimas e encaminhando para o Hospital Ortopédico da cidade.

Não há informações sobre o que teria causado o acidente.