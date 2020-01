Jovem de 18 anos esfaqueia a si mesma e culpa ex-namorado, em Formosa

Uma briga de casal ocorrida no município de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, na última semana acabou com uma das partes presa. A jovem de 18 anos teria esfaqueado a si mesma e culpado o ex-namorado após uma discussão entre eles.

Conforme informações adiantadas por um veículo local, a polícia havia sido informada de que a jovem deu entrada no hospital com ferimentos no pescoço e na perna causadas por faca. Questionada pela polícia, a moça relatou que havia sido atacada por um homem que estava em posse da arma da branca quando ela estava caminhando por uma rua de madrugada. Ainda segundo o relato, ela teria tentado fugir, mas foi atacada pelo suposto criminoso, que subtraiu seu aparelho celular.

Entretanto, a versão da jovem não se sustentou por muito tempo. A polícia acabou constatando, durante as investigações, que, na verdade, os ferimentos tinham origem numa discussão dela com o ex-namorado, e haviam sido provocados pela própria vítima.

Segundo averiguado pelos policiais, durante a briga a jovem teria quebrado um cordão de prata do rapaz. Ele, então, acabou se apossando do aparelho celular de propriedade dela.

A jovem, como retaliação, simulou uma agressão e, para culpar o ex-namorado, golpeou a si mesma com uma faca de cozinha. Ela deve ser indiciada por denunciação caluniosa, cuja pena em caso de condenação é de até oito anos. Já o homem envolvido no caso vai responder por vias de fato.

Além de ocorrência de Formosa, em Rio Verde adolescente feriu namorada de ex com garfo de churrasco por ciúmes

No dia 11 de dezembro do ano passado, a Polícia Militar de Rio Verde foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Com ciúmes, uma adolescente, de 15 anos, feriu a namorada de ex com garfo de churrasco, no Parque Betel, em Rio Verde.

Na ocasião, a equipe se deslocou até o local solicitado, onde o jovem, de 24 anos, relatou o ocorrido. Conforme contou aos militares, ele estava em casa com sua atual namorada, de 21 anos, quando chegou sua ex, de 15.

Quando percebeu que o casal estava junto, a adolescente ficou furiosa. Ela tomou um garfo de churrasco que encontrou e atingiu a vítima na região do pescoço.

Neste momento, o homem e outras pessoas no local seguraram a adolescente até a chegada da equipe policial. Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foio acionado.

Na época, todos os envolvidos foram encaminhados para a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.