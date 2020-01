Bandidos armados rendem funcionários e roubam hipermercado em Anápolis

Ao menos oito bandidos, fortemente armados, invadiram um hipermercado, fizeram funcionários da limpeza reféns e roubaram aparelhos celulares e dinheiro. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (27/1), em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. Informações preliminares apontam que um dos funcionários foi agredido pelos criminosos ao tentar reagir.

Segundo relato dos funcionários do hipermercado, por volta de 1h da manhã cerca de oito homens chegaram ao local, fortemente armados, e anunciaram um assalto. Até o momento, de acordo com a polícia, sabe-se que os criminosos levaram vários aparelhos celulares e dinheiro dos caixas. No entanto, eles teriam vasculhado toda a loja e outras mercadorias podem ter sido levadas.

No momento do crime, apenas os funcionários da limpeza estavam no interior do hipermercado. Um deles ainda tentou reagir e foi agredido por um dos bandidos. Após o assalto, os criminosos conseguiram fugir e ainda não foram presos. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar da identificação dos suspeitos.

Polícia investiga como bandidos armados entraram em hipermercado dentro de shopping de Anápolis

O crime já começou a ser investigado pela Polícia Civil, por meio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri). Um detalhe que chama atenção dos investigadores é como o bando teria conseguido entrar no hipermercado, que fica dentro de um shopping de Anápolis.

Em nota, o Carrefour informou que presta todo o apoio aos funcionários reféns. Além disso, o texto enviado ao Dia Online diz que as lojas contam com vigilância homologada e que empresa permanece à disposição para auxiliar as autoridades nas investigações.

Leia na íntegra:

O Carrefour informa que, na madrugada desta segunda-feira (27/01), houve um roubo na loja de Anápolis (GO), localizada no bairro Nova Goiás. A rede está prestando todo o apoio aos funcionários e reforça que suas lojas contam com vigilância homologada, em linha com seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos que frequentam o local. A loja opera normalmente e a empresa permanece à disposição para auxiliar as autoridades com as investigações.

A direção do Brasil Park Shopping, onde tudo ocorreu, esclareceu por nota: