Bombeiros resgatam cobra em quintal de residência, em Planaltina

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), na manhã desta segunda-feira (27/1) a corporação foi acionada para realizar o resgate de uma cobra no quintal de uma residência no bairro setor Sul, em Planaltina de Goiás.

No local a equipe do CBMGO de Planaltina verificou que a cobra, da espécie coral, com aproximadamente 1 metro, estava na garagem da residência.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, com a utilização de equipamentos de contenção de repteis, os bombeiros realizando o resgate, sem ferimentos ao animal, que foi levado para uma reserva ambiental de Planaltina.

Em novembro do ano passado, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) resgatou uma cobra que estava na carenagem de uma moto, na cidade de Jaraguá, a 120 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, o réptil foi encontrado na carenagem de moto que estava estacionada na porta de uma residência, no bairro São Sebastião, em Jaraguá.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, uma equipe do corpo de Bombeiros Militar em Jaraguá foi acionada na manhã desta sexta-feira (29/11) para resgatar uma cobra que estava na carenagem de moto.

Conforme informações da equipe do CBMGO, ao chegar no local, foi constatado que a cobra era da espécie Coral. O réptil foi resgatado coma utilização de equipamentos apropriados para este tipo de resgate.

Como não apresentava ferimentos, foi levada para uma reserva ambiental da região.