Caiado promete punição para autores de maus-tratos em abrigo de animais em Abadiânia

O governador Ronaldo Caiado (DEM) se manifestou na manhã desta segunda-feira (27/1) sobre um caso de possíveis maus-tratos contra cães e gatos em um abrigo de animais em Abadiânia, em Goiás. Segundo Caiado, os autores responsáveis “por essa crueldade serão devidamente punidos”. O flagrante dos maus-tratos foi feito recentemente pela Organização Não Governamental (OnG) Socorro Animal de Caldas Novas, que esteve no local e resgatou vários cães em situação repulsiva. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Pelo Twitter, Caiado afirmou que recebeu “com muita indignação a denúncia sobre um canil abandonado em Abadiânia, com cerca de 40 cães e 20 gatos”. O governador informou ainda que a Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Civil, e que, ainda nesta segunda-feira, os animais serão transferidos para clínicas veterinárias.

“Vamos nos certificar de que sejam bem cuidados, tomar todas as providências para que esses animais sejam adotados de forma responsável. E uma coisa é certa: os autores por essa crueldade serão devidamente punidos”, disse.

Dono de abrigo de animais em Abadiânia será ouvido pela Polícia Civil nesta manhã

O titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), Luziano de Carvalho, esteve no abrigo de animais neste fim de semana e descreveu o quadro com o qual se deparou. Segundo ele, havia 46 cachorros e 23 gatos divididos em quatro baias pequenas. Ele conta que vários cachorros tinham sarna, estavam feridos e extremamente debilitados.

O delegado adiantou que o proprietário do abrigo será ouvido ainda nesta manhã na Dema, em Goiânia.

O flagrante dos possíveis maus-tratos foi feito inicialmente pela OnG Socorro Animal de Caldas Novas. Integrantes da OnG que estiveram no local compartilharam no Facebook vídeos e fotos retratando a situação lastimável dos animais no abrigo, pedindo ajuda para o resgate, tratamento das doenças e adoção. Num das postagens, o membro da OnG conta que, desde que o médium João de Deus foi preso, o abrigo deixou de receber doações de turistas e os responsáveis pelo canil pararam de pagar o aluguel, deixaram o local e abandonaram os animais.

Veja abaixo o texto compartilhado:

“ATENÇÃO GOIÁS !

Recebi essa grave denúncia de algumas pessoas de Abadiânia. Muitos Cães e Gatos foram abandonados em um Canil a míngua, sem água e alimento, segundo informações passadas, disseram que alguns estão agonizando, outros com feridas expostas cheias de bicho, inclusive o cão branco da foto. Isso aconteceu desde que João de Deus foi preso, logo após o canil parou de receber verbas dos turistas que frequentavam a cidade e os responsáveis pelo canil deixaram de pagar o aluguel , desocuparam o local, deixando para trás os inocentes. Cogita-se que poderiam usar os animais para conseguir dinheiro. Os denunciantes não sabem afirmar se João de Deus tinha envolvimento e temem se identificar, disseram que algumas denúncias foram feitas no Ministério Público e Vigilância Sanitária local. Estão vivos ainda porque um Sr.muito raramente vai lá e joga um pouco de ração. Vamos pedir Socorro para eles !

COMPARTILHEM !!”