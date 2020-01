Carro com mais de R$ 26 mil em multas é apreendido na BR-070

A Polícia Rodoviária Federal (PFR) apreendeu, na madrugada desde domingo (26/1), um carro com mais de R$ 26 mil em multas na BR-070, em Ceilândia.

A apreensão aconteceu durante uma operação da PRF, onde uma equipe abordou um veículo pálio, com placa do Distrito Federal (DF). O objetivo da operação integrada “Rodovida” é combater a embriaguez ao volante.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o veículo possuía 126 multas, totalizando um débito de de R$ 26.418,52. Além disso, o motorista ainda se recursou a fazer o teste do bafômetro, mas foi autuado por embriaguez ao volante e o veículo apreendido.

A PRF alerta que o motorista que for pego dirigindo sob efeito de álcool pode pegar de seis a três anos de prisão, ter a habilitação suspensa ou o perder o direito de dirigir, além de pagar multa de quase R$ 3 mil reais.

Além do carro apreendido com mais de R$ 26 mil em multas na BR-070, outro estava com débito de R$ 24 mil, em Morrinhos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, no último dia 24 de novembro, uma mulher em um carro com R$ 24 mil em multas, em Morrinhos. Além disso, segundo a corporação, a mulher não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi apreendido na BR-153, km 610 no município de Morrinhos. O veículo está com cerca de R$ 24 mil em débitos de infrações de multas.

Segundo a PRF, o carro modelo Toyota ETIOS tem placas de Anápolis. O veículo era conduzido por uma mulher, de 37 anos, que seguia de Goiânia para São Paulo.

O carro que foi parado em abordagem de rotina, ao ser fiscalizado os agentes rodoviários constataram que o veiculo estava com a documentação vencida desde 2013, quando o carro foi comprado na concessionária.

Ainda segundo a PRF, além do licenciamento vencido, a condutora não é habilitada e o carro não possui equipamentos obrigatórios.