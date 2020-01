Um catador de recicláveis, de 44 anos, foi preso, na tarde desta segunda-feira (27/1), apontado como o autor das agressões contra um cavalo, em Aparecida de Goiânia.

A prisão foi efetuada pelo delegado Carlos Levergger. O homem foi encontrado em uma via pública, na mesma região onde aconteceram as agressões, que resultou na morte do animal.

Além do catador, um menor também foi localizado. O homem foi atuado em flagrante pela prática de maus-tratos com resultado de morte.

Conforme informações, foram lavrados um Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor do catador e um boletim de ocorrência em desfavor do menor. Os dois foram colocados em liberdade, com o dever de comparecimento em juízo.

Relembre o caso onde um catador é apontado como autor de agressões contra cavalo, em Aparecida

Um cavalo foi morto, na tarde deste domingo (26/1), na Praça Elmar Arantes, em Aparecida de Goiânia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás.

Conforme informações de testemunhas, o animal teria sido agredido até a morte por um carroceiro que mora próximo a região. O animal sofreu várias lesões de pauladas.

Um morador da região ainda relatou que o agressor costuma amarrar os cavalos no meio do mato e esta não teria sido a primeira vez. Segundo informações, o animal estaria com a pata quebrada.

Em vídeo gravado por moradores da região, é possível ver o exato momento que o animal é levado para o mato onde foi agredido até a morte. Nas imagens duas pessoas aparecerem sendo uma que puxa o animal por uma corda e a outra que desfere as pauladas. Veja abaixo.

De acordo com a Polícia Civil, os agressores já foram identificados, se tratando de um catador de recicláveis, de 44 anos, e um menor. Ambos devem comparecer em juízo. Eles devem responder por maus-tratos. Veja o vídeo completo: