Contenção de gastos: parte de escola vira CMEI, em Santo Antônio do Descoberto

Por contenção de gastos, a Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, por meio da Secretaria Municipal de Educação, decidiu transferir o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Sonho de Criança para a Escola Municipal Fernando Sabino, localizada no Beira Rio. Segundo a gestão municipal, o CMEI funcionava em um espaço alugado, “o que gerava gastos para os cofres públicos do município.”

Em nota oficial, a prefeitura esclarece aos pais que “não acontecerá uma fusão do CMEI e da Escola, mas sim, uma divisão da unidade escolar pública para funcionamento de ambos.” Ou seja, parte da escola será destinada ao atendimento de alunos do CMEI.

Além disso, de acordo com o texto, a mudança não causará transtornos, uma vez que o CMEI e a Escola Fernando Sabino estão localizados a cerca de 300 metros de distância.

Leia o comunicado oficial na íntegra:

Visando a contenção de gastos e para melhor atender a população de Santo Antônio do Descoberto, a Secretaria Municipal de Educação está passando por adequações. O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Sonho de Criança será transferido para a Escola Municipal Fernando Sabino. A mudança de endereço justifica-se não apenas por atender as crianças da educação infantil em um espaço planejado, mas também e principalmente pela contenção de gastos, uma vez que o CMEI Sonho de Criança, que atende atualmente cerca de 30 crianças, foi transferido para uma unidade escolar pública, sendo que antes funcionava em um espaço alugado, o que gerava gastos para os cofres públicos do município. Vale ressaltar que, o CMEI e a Escola Fernando Sabino estão localizados na Beira Rio I, cerca de 300 metros de distância, assim, não ocorrerão danos pela distância. Cabe ressaltar também que, não acontecerá uma fusão do CMEI e da Escola, mas sim, uma divisão da unidade escolar pública para funcionamento de ambos.

Crise financeira em Santo Antônio do Descoberto

A Prefeitura da cidade enfrenta uma crise financeira, que afeta principalmente as áreas de Saúde, Educação e Infraestrutura. Por falta de pagamento de salários, funcionários públicos entraram em greve. Eles relataram que os problemas se arrastam desde o julho do ano passado.

Desde o dia 13 de janeiro, ao menos 750 professores aderiram ao movimento. Eles informaram ainda que o pagamento dos salários em atraso foi parcelado em dez vezes, no entanto, apenas parte dos servidores conseguiram ter a remuneração paga.

Em entrevista à TV Anhanguera, o prefeito de Santo Antônio do Descoberto, Adolpho Von Lohrmann (PMDB), assumiu que a cidade enfrenta uma crise financeira. O gestor municipal alertou que o Município tem inadimplência de 80% da cidade, em relação aos impostos, sendo que prefeitura é o maior órgão empregador da cidade. Ainda segundo ele, agora que a cidade está começando a receber o setor de indústria “e isso leva tempo”, concluiu.