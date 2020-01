Fluence Marista: 3 suítes com cinco importantes diferenciais

A Dinâmica Engenharia apresentou no último dia 15/01, seu primeiro lançamento para o ano de 2020. Com o próprio nome já anuncia, o Fluence Marista Space & Design, será construído no Setor Marista, em Goiânia, e vai entregar plantas de 3 suítes plenas, com elevador privativo, de 116 e 149 metros quadrados, todas voltadas para o sol nascente, e lazer completo.

A área escolhida pela construtora fica na Rua 1.128, que é paralela ao início da Avenida 136, nas proximidades da Avenida 85, numa região nobre de Goiânia, cercada de todo tipo de conveniência, serviços, gastronomia, entretenimento, bem-estar, saúde, e educação.

Mas a localização é apenas um dos atrativos deste empreendimento. A Dinâmica Engenharia preparou um projeto super completo, focado nas famílias. Entenda abaixo o porque.

Cinco importantes diferenciais do Fluence Marista

Garagens gavetas em extinção

Apontadas como uma das vilãs dos prédios, as garagens gavetas estão em extinção no projeto do Fluence Marista. Cada apartamento de 116 m² terá direito a pelo menos 2 vagas individuais. A única opção em que serão entregues vagas gavetas, é no caso as dos apartamentos de 149 m², que terão 3 vagas, sendo para dois carros e outra individual.

Compartilhamento

Além disso, o prédio contará com um conceito de compartilhamento, com espaços de coworking, delivery, além de vaga verde compartilhada para carros elétricos, e três bicicletas que serão entregues na modalidade bike share, já com com ferramentaria.

Tecnologia

Os apartamentos já contarão com a automação preparada para ar condicionado, cortinas, som e luz. E todas as torneiras e bacias serão equipadas com mecanismo de economia de água.

Comodidade nas áreas comuns

Nas áreas comuns, como salão de festa e churrasqueira, além de entregar toda a mobília e a decoração, no Fluence Marista, a Dinâmica optou por entregar também os eletrodomésticos e todo o enxoval de mesa posta (copos, taças, talheres e louças), para promover maior conforto aos moradores.

Segurança

Além de contar com parceria com a Tecnoseg, empresa especializada em segurança patrimonial em Goiânia, a Dinâmica repete no Fluence Marista, a entrega da câmera Speed Dome, que filma em 360 graus e oferece ao proprietário, através de um aplicativo de celular, imagens em tempo real, das imediações do prédio, proporcionando maior segurança para chegar e sair do empreendimento.

O lançamento deste empreendimento será no dia 15 de fevereiro de 2020. Os decorados estarão disponíveis a partir desta data.

